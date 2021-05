L’Inter è pronta a fare una pazzia per accontentare Conte (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Inter, nonostante le dichiarate difficoltà finanziarie, progetta un futuro da giocarsi al top. Conte sogna Milinkovic per il centrocampo. L’Inter è meritatamente campione d’Italia. La cavalcata della squadra di Antonio Conte è stata straordinaria, specialmente nel girone di ritorno, nel quale è ancora imbattuta. Interrotto il regno della Juventus, durato quasi un decennio, è tempo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021), nonostante le dichiarate difficoltà finanziarie, progetta un futuro da giocarsi al top.sogna Milinkovic per il centrocampo.è meritatamente campione d’Italia. La cavalcata della squadra di Antonioè stata straordinaria, specialmente nel girone di ritorno, nel quale è ancora imbattuta. Interrotto il regno della Juventus, durato quasi un decennio, è tempo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SpazioInter : L'Inter sogna Milinkovic-Savic: pronta l'offerta da 80 milioni di euro - - LuigiBevilacq17 : RT @C19official: Povia aveva già pronta una sua canzone per il nuovo inno, bastava cantare “quando l’Inter fa gol, che meraviglia che merav… - FootballAndDre1 : Il Messaggero:' Per Sms, il pericolo più serio però ora arriva dall’Inter scudettata. Conte è pazzo del serbo e lo… - larry88lachance : RT @C19official: Povia aveva già pronta una sua canzone per il nuovo inno, bastava cantare “quando l’Inter fa gol, che meraviglia che merav… - MarcoLe86931402 : RT @C19official: Povia aveva già pronta una sua canzone per il nuovo inno, bastava cantare “quando l’Inter fa gol, che meraviglia che merav… -