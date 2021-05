L’insegnante del video dell’incontro in autogrill con lo 007 risponde a Renzi: “Non sono dei servizi segreti” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha pubblicato su Facebook le risposte delL’insegnante che ha registrato il video di Matteo Renzi che incontra lo 007 Marco Mancini ai dubbi del senatore di Italia Viva. L’insegnante del video dell’incontro in autogrill con lo 007 risponde a Renzi Il filmato mandato in onda lunedì da Report che documentava l’incontro nell’autogrill di Fiano Romano lo ha registrato un’insegnante che passava di lì per caso e ha riconosciuto il leader di Italia Viva, ma non il suo interlocutore. Il video di Report ha scatenato la reazione di Italia Viva, che ha presentato un’interrogazione accusando la trasmissione di aver pagato 45mila euro a una società del Lussemburgo per avere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha pubblicato su Facebook le risposte delche ha registrato ildi Matteoche incontra lo 007 Marco Mancini ai dubbi del senatore di Italia Viva.delincon lo 007Il filmato mandato in onda lunedì da Report che documentava l’incontro nell’di Fiano Romano lo ha registrato un’insegnante che passava di lì per caso e ha riconosciuto il leader di Italia Viva, ma non il suo interlocutore. Ildi Report ha scatenato la reazione di Italia Viva, che ha presentato un’interrogazione accusando la trasmissione di aver pagato 45mila euro a una società del Lussemburgo per avere ...

