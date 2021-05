Lily James irriconoscibile nei panni di Pamela Anderson nelle foto dal set della serie Pam & Tommy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lily James interpreterà l'icona sexy degli anni '90, Pamela Anderson, mentre la star Marvel Sebastian Stan sarà il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee nella miniserie Hulu Pam & Tommy, ecco le prime foto dal set. Lily James è irriconoscibile nei panni della bomba sexy Pamela Anderson nelle foto dal set della miniserie Hulu Pam & Tommy, dedicata alla tumultuosa storia d'amore tra l'attrice di Baywatch e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee. La serie si concentrerà sul ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021)interpreterà l'icona sexy degli anni '90,, mentre la star Marvel Sebastian Stan sarà il batterista dei Mötley CrüeLee nella miniHulu Pam, ecco le primedal set.neibomba sexydal setminiHulu Pam, dedicata alla tumultuosa storia d'amore tra l'attrice di Baywatch e il batterista dei Mötley CrüeLee. Lasi concentrerà sul ...

