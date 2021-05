Life Is Strange | True Colors | il nuovo trailer è incentrato sul fratello della protagonista

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Deck Nine Games e Square Enix presentano uncharacterperIsdedicato a Gabe Chen, ilmaggiore, Alex. I due non si vedono da otto anni, dopo un'infanzia traumatica e problematica che ha portato Gabe al riformatorio e Alex in affidamento. Ma dopo aver dato una svolta alla sua via trasferendosi a Haven Springs, i fratelli si incontrano die Gabe spera che Alex accetti di entrare a far partecomunità di Haven. Gabe è l'immaginespensieratezza: nonostante il suo passato difficile, il trasferimento a Haven Springs lo ha guarito, ed è tornato a essere amabile e premuroso, tenendo tantissimo alla sua ...

Il nuovo trailer diis: True Colors introduce il personaggio di Gabe Chen, fratello di Alex, eroina e protagonista del gioco. Square - Enix e Deck Nine hanno condiviso un nuovo trailer dell'attesissimo...Deck Nine Games e Square Enix continuano a far uscire filmati suisTrue Colors. Era infatti stato pubblicata la scena d'apertura , poi è toccato al video che introduceva la protagonista Alex . Poco fa invece, sui canali social del gioco è stato fatto ...Deck Nine Games e Square Enix presentano un nuovo character trailer per Life Is Strange: True Colors dedicato a Gabe chen, il fratello maggiore della protagonista, Alex.