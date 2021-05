L’ex presidente USA Donald Trump rimane fuori da Facebook e InstagramHDblog.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Comitato per il controllo ha confermato il provvedimento della moderazione; ma invita a correggere un errore di forma.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Comitato per il controllo ha confermato il provvedimento della moderazione; ma invita a correggere un errore di forma.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

reportrai3 : Berlusconi ammette di aver tentato di toccare il procuratore generale della Cassazione, di colui che avrebbe dovuto… - rtl1025 : ??? Donald #Trump accusa i #social, denunciando che #Facebook, #Twitter e #Google sono 'una vergogna e un imbarazzo… - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, 53 indagati in Puglia: “Non erano in lista, ma hanno preso la dose”. Anche l’ex presidente di C… - Ed52926520 : RT @Antiogu60: I trombati trovano sempre come essere ricollocati #Riclicati Giulio Gallera, l'ex assessore al Welfare silurato diventa pr… - HDblog : L'ex presidente USA Donald Trump rimane fuori da Facebook e Instagram -