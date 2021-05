L' ex ministro accusa Bolsonaro | Sapeva che ci sarebbero stati tanti morti se non avesse ascoltato gli scienziati

(Di mercoledì 5 maggio 2021) In Brasile due ex ministri della Salute hanno testimoniato presso la commissione parlamentare d'inchiesta istituita per chiarire responsabilita' sulla gestione della pandemia di Covid - 19 nel Paese. ...

BeltramoPaolo : Covid: ex ministro accusa Bolsonaro,tentò imporre clorochina - America Latina - globalistIT : - KinmenQuemoy : #Covid: ex ministro accusa Bolsonaro,tentò imporre clorochina - VirgilioVazzari : Colombia, Duque ritira la riforma fiscale dopo giorni di rivolta popolare. Si dimette il ministro delle Finanze. So… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Colombia, Duque ritira la riforma fiscale dopo giorni di rivolta popolare Si… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro accusa

ANSA Nuova Europa

Tra le possibili conseguenze citate dall'exc'e' anche la possibilita' di un alto numero di morti nel caso in cui non fossero state seguite le misure indicate dall'Organizzazione mondiale ...Spiega Vietti: " È un'talmente grottesca che fa ridere , ma è anche molto grave . Perché ... Citata tra i presunti affiliati anche l' exdella Giustizia, Paola Severino . Assieme a un ...L’ex responsabile della Salute Mandetta è stato ascoltato dalla commissione d’inchiesta istituita per fare luce sul disastro Covid nel paese ...L'ex ministro della Salute brasiliano, Henrique Mandetta, ha affermato che, durante la sua gestione del dicastero, il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, avrebbe insistito affinché venisse in ...