Leucemia linfatica cronica | nuove terapie ritardano eventuale ‘ritorno’ malattia

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) – Ogni anno in Italia circa 1.200 persone ricevono una diagnosi di Leucemia linfatica cronica (Llc), la più comune forma di Leucemia nei paesi occidentali. Tuttavia, questo tumore del sangue fa meno paura, grazie alla terapia a durata fissa. E proprio le novità terapeutiche per la gestione del paziente con Llc oggi sono state al centro della web conference 'Leucemia linfatica cronica: la terapia a durata fissa trasforma gli standard di cura per una migliore qualità di vita del paziente", promossa da AbbVie – azienda biofarmaceutica globale guidata dalla ricerca scientifica – con la partecipazione di Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus. Durante l'incontro online è emerso che nuovi dati dello studio ...

