"Lettera privata rubata". Meghan Markle, una clamorosa rivincita contro i tabloid britannici: l'umiliazione più atroce (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan Markle ha vinto la battaglia giudiziaria con la casa editrice che pubblica Mail e Mail on Sunday, i due tabloid britannici che erano stati querelati dalla moglie del principe Harry per aver pubblicato senza consenso nel 2018 una Lettera scritta al padre Thomas. Missiva colma di amarezza e risentimento per un allontanamento del suo genitore. Il giudice ha accolto la richiesta degli avvocati della duchessa di Sussex di emettere un giudizio immediato, senza dar luogo a un processo che altrimenti sarebbe stato trasformato in un evento mediatico. Il giudice ha quindi condannato le testate per violazione della privacy e ha dato ragione a Meghan anche sull'accusa di violazione dei diritti d'autore ad opera del Mail. Decisive le ultime testimonianze raccolte dal giudice ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha vinto la battaglia giudiziaria con la casa editrice che pubblica Mail e Mail on Sunday, i dueche erano stati querelati dalla moglie del principe Harry per aver pubblicato senza consenso nel 2018 unascritta al padre Thomas. Missiva colma di amarezza e risentimento per un allontanamento del suo genitore. Il giudice ha accolto la richiesta degli avvocati della duchessa di Sussex di emettere un giudizio immediato, senza dar luogo a un processo che altrimenti sarebbe stato trasformato in un evento mediatico. Il giudice ha quindi condannato le testate per violazione della privacy e ha dato ragione aanche sull'accusa di violazione dei diritti d'autore ad opera del Mail. Decisive le ultime testimonianze raccolte dal giudice ...

