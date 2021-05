Letizia di Spagna, l’abito da Regina che costa meno di 50 euro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Letizia di Spagna inaugura la sua agenda settimanale col perfetto abito di primavera. Il modello, firmato Zara, ha già quatto anni, ma la Regina lo trasforma in tendenza del momento. Dopo aver riciclato i pantaloni culotte rossi con un top dalle maniche extra large, Letizia di Spagna si presenta a uno degli eventi organizzati per la Giornata della Croce Rossa e della Mezza Luna rossa con un look dallo stile completamente diverso. La moglie di Felipe ha voluto dare un’immagine di sé più femminile e delicata, quasi bucolica, a sottolineare il carattere assistenziale dell’appuntamento cui ha presenziato. Letizia dunque ha scelto di riciclare un abito che ha comprato quattro anni fa da Zara, al prezzo di neanche 50 euro (per la precisione 49,95 euro). Si ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 maggio 2021)diinaugura la sua agenda settimanale col perfetto abito di primavera. Il modello, firmato Zara, ha già quatto anni, ma lalo trasforma in tendenza del momento. Dopo aver riciclato i pantaloni culotte rossi con un top dalle maniche extra large,disi presenta a uno degli eventi organizzati per la Giornata della Croce Rossa e della Mezza Luna rossa con un look dallo stile completamente diverso. La moglie di Felipe ha voluto dare un’immagine di sé più femminile e delicata, quasi bucolica, a sottolineare il carattere assistenziale dell’appuntamento cui ha presenziato.dunque ha scelto di riciclare un abito che ha comprato quattro anni fa da Zara, al prezzo di neanche 50(per la precisione 49,95). Si ...

