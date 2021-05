Leonardo Pieraccioni ricorda Luana, uccisa un macchinario in fabbrica: le parole dell’attore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Leonardo Pieraccioni morte Luana – Solonotizie24La morte della giovane Luana D’Orazio ha sconvolto la nazione, venuta a mancare mentre si trovava sul posto di lavoro, uccisa da uno dei macchinari con il quale lavorava ogni giorno… un dolore immenso che tocca anche il cuore di Leonardo Pieraccioni che, alcuni anni fa, aveva avuto modo di conoscere quella giovane mamma che aveva preso parte a uno dei suoi film. Una giovane vita spezzata all’età di 22 anni, con tanti sogni nel cassetto e un bambino che aspettava solo che la sua mamma tornasse a casa da lui… cosa che non potrà più fare. Luana giorno 3 maggio, come sua abitudine fare, si era recata sul posto di lavoro pronta per il suo turno prima di poter rientrare e tornare alla sua quotidianità ma, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)morte– Solonotizie24La morte della giovaneD’Orazio ha sconvolto la nazione, venuta a mancare mentre si trovava sul posto di lavoro,da uno dei macchinari con il quale lavorava ogni giorno… un dolore immenso che tocca anche il cuore diche, alcuni anni fa, aveva avuto modo di conoscere quella giovane mamma che aveva preso parte a uno dei suoi film. Una giovane vita spezzata all’età di 22 anni, con tanti sogni nel cassetto e un bambino che aspettava solo che la sua mamma tornasse a casa da lui… cosa che non potrà più fare.giorno 3 maggio, come sua abitudine fare, si era recata sul posto di lavoro pronta per il suo turno prima di poter rientrare e tornare alla sua quotidianità ma, ...

Valfonic : RT @In___Memoriam: Luana D'ORAZIO (1998 – 4 May 2021), Italian film actress and model. ???? In 2018, D'Orazio made her cinema debut as an ac… - In___Memoriam : Luana D'ORAZIO (1998 – 4 May 2021), Italian film actress and model. ???? In 2018, D'Orazio made her cinema debut as… - infoitcultura : Luana D'Orazio, quando fece la comparsa nel film di Leonardo Pieraccioni Se son rose - infoitcultura : Luana D’Orazio, operaia morta: il ricordo di Leonardo Pieraccioni - infoitcultura : Luana D'Orazio, il ricordo di Leonardo Pieraccioni: 'Non ci sono parole. Un abbraccio forte alla famiglia' -