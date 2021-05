Lega Serie A | rinviato il voto sull’offerta Sky per i diritti tv

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’assemblea dellaA haildi Sky per il pacchetto 2 deitv L’assemblea dellaA haildi Sky per il pacchetto 2 deitv, quello che permette di trasmettere tre partite diA ogni giornata (la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. I club hanno scelto di rinviare ilper valutare meglio le condizioni di mercato e in attesa del giudizio sul ricorso presentato da Sky contro l’assegnazione deitv a Dazn. Non è stato invece trattato dalle società l’altro ...

sole24ore : Il Consiglio della Lega di?Serie A ha discusso del progetto Superlega, con tanto di verbale, lo scorso 16 febbraio.… - TuttoMercatoWeb : Il Sole 24 ore: la Lega Serie A sapeva della Superlega dal 16 febbraio. C'è il verbale - MarcoBellinazzo : Superlega? Golpe? Cospirazione? Niente di tutto questo. Nel Consiglio della Lega di Serie A (e non solo) se ne dis… - FMCROfficial : RT @CalcioFinanza: Serie A, il presidente del Milan Paolo Scaroni si dimette da consigliere di Lega - CalcioFinanza : Serie A, il presidente del Milan Paolo Scaroni si dimette da consigliere di Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

L'assemblea dellaA ha rinviato il voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv, quello che permette di trasmettere tre partite diA ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo ...Dante arriva da Firenze come ambasciatore dellaguelfa, il 7 maggio del 1300, per chiedere ... San Gimignano promuove unadi eventi in streaming sui canali social del Comune , per ribadire ...L’assemblea della Lega Serie A ha rinviato il voto sull’offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv, quello che permette di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato ...È terminata da poco più di un'ora l'assemblea di Lega, con i club di Serie A che hanno deciso per il rinvio del voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 ...