Le notizie del giorno | Mourinho alla Roma Svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo | i sassolini di Marotta

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Ildiè ancora tutto da decidere, ma dall’estero sono arrivate indicazioni molto interessanti sul portoghese. Secondo il quotidiano sportivo Record, l’attaccante juventino sarebbe tentato da un ritorno in patria, l’intenzione è quella di rispettare il contratto con la Juventus fino al 2022 e poi tornare allo Sporting Lisbona. L’obiettivo diè quello di continuare a vincere con la Juventus, avrà a disposizione ancora un’altra stagione per provare a conquistare un altro scudetto e tentare l’assaltoChampions League, obiettivi comunque difficili considerando la stagione che sta per concludersi. In più proverà a vincere ...