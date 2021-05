Le maglie della Blu Basket all’asta per beneficenza: il ricavato al progetto “Il sorriso di Gabri” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La neonata Fondazione Blu Basket 1971 ha tra le sue finalità principali quelle di promuovere nel territorio quei valori di aggregazione e partecipazione sociale che contraddistinguono l’attività dell’omonima società sportiva da 50 anni. Per questo la Fondazione ha deciso di mettere all’asta le divise indossate nel girone d’andata dalla Blu Basket, sponsorizzata BCC, destinando il ricavato al progetto “Il sorriso di Gabri”. Un progetto nato dall’impegno della Pallanuoto Treviglio e dalla famiglia di Gabriele Raffa, giovane trevigliese prematuramente scomparso all’età di 15 anni, che ha la finalità di realizzare, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, un’area attrezzata che valorizzi la pista ciclabile che collega ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) La neonata Fondazione Blu1971 ha tra le sue finalità principali quelle di promuovere nel territorio quei valori di aggregazione e partecipazione sociale che contraddistinguono l’attività dell’omonima società sportiva da 50 anni. Per questo la Fondazione ha deciso di metterele divise indossate nel girone d’andata dalla Blu, sponsorizzata BCC, destinando ilal“Ildi”. Unnato dall’impegnoPallanuoto Treviglio e dalla famiglia diele Raffa, giovane trevigliese prematuramente scomparso all’età di 15 anni, che ha la finalità di realizzare, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, un’area attrezzata che valorizzi la pista ciclabile che collega ...

