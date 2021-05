Le Iene, Scherzo a Rosalinda Cannavò: La Gelosia per Andrea Zenga! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le Iene, Scherzo a Rosalinda Cannavò: con la complicità del fidanzato Andrea Zenga, Le Iene hanno organizzato un cattivissimo Scherzo all’attrice che dimostrato tutta la sua Gelosia. Ecco che cosa è successo in questo nuovo Scherzo e come ha reagito Rosalinda Cannavò. Spoiler: voleva uccidere Andrea. Le Iene, Scherzo a Rosalinda Cannavò: una ragazza fa i doppi sensi al suo Andrea Zenga! Le Iene hanno deciso di fare uno Scherzo a Rosalinda Cannavò con la complicità del suo fidanzato Andrea Zenga. Loro ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le: con la complicità del fidanzatoZenga, Lehanno organizzato un cattivissimoall’attrice che dimostrato tutta la sua. Ecco che cosa è successo in questo nuovoe come ha reagito. Spoiler: voleva uccidere. Le: una ragazza fa i doppi sensi al suoLehanno deciso di fare unocon la complicità del suo fidanzatoZenga. Loro ...

redazioneiene : Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di An… - redazioneiene : Stasera a #LeIene ci saranno anche loro: Rosalinda e Andrea! #Zengavo, siete pronti allo scherzo di @nicdedevitiis?… - redazioneiene : Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga… - 88_otta : RT @redazioneiene: Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga #leiene… - LetteraA16 : RT @redazioneiene: Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga #leiene… -