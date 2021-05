Le gerarchie del padel tricolore stanno cambiando? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo un 2020 con gran poca storia, segnato dal dominio incontrastato delle coppie Cremona/Capitani nel maschile e Pappacena/Sussarello nel femminile, nel padel di casa nostra qualcosa sta cambiando . ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo un 2020 con gran poca storia, segnato dal dominio incontrastato delle coppie Cremona/Capitani nel maschile e Pappacena/Sussarello nel femminile, neldi casa nostra qualcosa sta. ...

Agilb_Cbolatti : @424BasilStreet @BWasowsky @NFrangipani @symdona La Roma ha lo stadio di proprietà? La Lazio? Il Napoli? Se si vuol… - PieroMazzei : Gli invincibili del #GrandeTorino, fermati solo da una catastrofe che cambiò per sempre le gerarchie del calcio ita… - JimmyMcGill70 : @NicolaPorro @RicoAlessandro Porro, l'ennesimo finto liberale, allineato alle gerarchie, che usa la bandiera del 'l… - lucio22673283 : RT @reportrai3: Per oltre 20 anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito in un'industria che produceva la pillola del giorno dopo. Lo conf… - FeliceRaimondo : @cla_coppi82 Perché 5 portieri? Semplicem avresti dovuto prenderne uno migliore del conte Dracula già da un paio di… -