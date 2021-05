Le aziende non investono nella formazione Ict. I risultati del rapporto Cotec-Bei sulla digitalizzazione delle Pmi (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Non c’è vera innovazione senza profonde competenze”. Così Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica, interviene alla presentazione del rapporto Cotec–Bei sostenendo la necessità per il Paese di “investire in modo massiccio nello sviluppo delle conoscenze digitali delle persone a partire dal sistema educativo fino ad arrivare alle imprese e alla nostra PA, agendo sia dal lato dell’offerta sia dal lato dello stimolo alla domanda di competenze”. Dallo studio emerge infatti che gli investimenti in formazione Ict da parte delle Pmi sono troppo bassi: solo 2 imprenditori su 10 investono regolarmente per formare il personale su Ict. “Il governo”, dichiara il ministro, “investirà in progetti concreti per colmare il gap digitale e competitivo tra Italia ed Europa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Non c’è vera innovazione senza profonde competenze”. Così Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica, interviene alla presentazione del–Bei sostenendo la necessità per il Paese di “investire in modo massiccio nello sviluppoconoscenze digitalipersone a partire dal sistema educativo fino ad arrivare alle imprese e alla nostra PA, agendo sia dal lato dell’offerta sia dal lato dello stimolo alla domanda di competenze”. Dallo studio emerge infatti che gli investimenti inIct da partePmi sono troppo bassi: solo 2 imprenditori su 10regolarmente per formare il personale su Ict. “Il governo”, dichiara il ministro, “investirà in progetti concreti per colmare il gap digitale e competitivo tra Italia ed Europa ...

