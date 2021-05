Le aperture spagnole: “Storica finale per il City”. Sul Real Madrid: “Contro il Chelsea con Sergio Ramos” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Pep ti aspetta a Istanbul” , è il titolo d’apertura di Marca che si complimenta con Guardiola che ha conquistato con il Manchester City la finale di Champions. Ampio spazio anche al Real. “Il Real Madrid giocherà stasera Contro il Chelsea la semifinale di ritorno di Champions League e Sergio Ramos, Valverde, Marcelo e Mendy non mancheranno”. As apre con le dichiarazioni di Zidane: “Daremo il massimo”, ricordando l’impegno di questa sera del Real Madrid Contro il Chelsea. “Il tecnico del Real Madrid, che ha vinto undici delle dodici partite eliminatorie in Champions League, manda un messaggio ottimistico per la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Pep ti aspetta a Istanbul” , è il titolo d’apertura di Marca che si complimenta con Guardiola che ha conquistato con il Manchesterladi Champions. Ampio spazio anche al. “Ilgiocherà staserailla semidi ritorno di Champions League e, Valverde, Marcelo e Mendy non mancheranno”. As apre con le dichiarazioni di Zidane: “Daremo il massimo”, ricordando l’impegno di questa sera delil. “Il tecnico del, che ha vinto undici delle dodici partite eliminatorie in Champions League, manda un messaggio ottimistico per la ...

