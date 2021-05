Le aperture inglesi | “Manchester City | final destination” Su Mourinho | “Josè | imperatore di Roma”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ampio spazio, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, alla vittoria delcontro il PSG, valsa agli uomini di Guardiola l’accesso allae della Champions League. The Daily Telegraph:“Mah-gnifici”, “Riyad Mahrez ha trascinato i citizens ine di Champions con una doppietta: una rete per tempo che non ha lasciato scampo al Paris Saint Germain. Prima storicae di Champions in 51 anni per il”. Titola così il Daily Mail: “Grandinano gli eroi”. Metro Sport apre così: “”. Poi dedica anche un titolo all’approdo dialla. “Torna, e lo fa comedi ...