Lavarsi le mani, gesto essenziale contro i virus: la Giornata mondiale voluta dall’Oms (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il semplice, ma importantissimo, gesto di Lavarsi in modo accurato le mani. Non è una frase fatta ma piuttosto uno strumento necessario alla prevenzione delle infezioni. E vale molto. Soprattutto in tempi di Coronavirus e delle sue sempre più numerose varianti. Il discorso è particolarmente importante per gli ambienti ospedalieri ma non solo. E aiuta anche a ridurre la diffusione di malattie trasmissibili come il Covid-19. Per ricordarlo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha promosso per oggi 5 maggio la Giornata mondiale dell’Igiene delle mani. A fare proprio e rilanciare il messaggio, è l’Istituto Dermatologico Italiano Irccs, che ha organizzato in occasione di questa Giornata, una serie di iniziative volte a ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il semplice, ma importantissimo,diin modo accurato le. Non è una frase fatta ma piuttosto uno strumento necessario alla prevenzione delle infezioni. E vale molto. Soprattutto in tempi di Coronae delle sue sempre più numerose varianti. Il discorso è particolarmente importante per gli ambienti ospedalieri ma non solo. E aiuta anche a ridurre la diffusione di malattie trasmissibili come il Covid-19. Per ricordarlo, l’Organizzazionedella sanità (Oms) ha promosso per oggi 5 maggio ladell’Igiene delle. A fare proprio e rilanciare il messaggio, è l’Istituto Dermatologico Italiano Irccs, che ha organizzato in occasione di questa, una serie di iniziative volte a ...

