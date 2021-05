L’auto del mese | la rivoluzione green Audi

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Interni hi-tech e, come i sedili in eco-pelle e kaskade, un tessuto derivato da materiali semi-riciclati. Esterni nati da studi di "aerodinamica attiva", con linee da scultura futurista. SINFONIA ELETTRICA: Propulsore dodecafonicoRS e-tron GT ha un motore elettrico fino a 646 Cv con velocità max di 250 km/h (0-100 km/h in 3,3 secondi). Da fantascienza il "canto" del propulsore, con una gamma di suoni da dodecafonia. Articolo di Michele Weiss, pubblicato sul numero di AD di aprile. Per abbonarti clicca qui. L'articolo proviene da City Roma News.