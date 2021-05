L’amministrazione Biden «favorevole» alla moratoria

Leggi su ilmanifesto

Oggi i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio si riuniscono per valutare la proposta avanzata dal Sudafrica e l'India che chiedono alle case farmaceutiche di rinunciare ai diritti di brevetto sui vaccini Covid-19 al fine di aumentare l'offerta per i Paesi in via di sviluppo. Finora 10 incontri in 7 mesi non sono riusciti a produrre una svolta, e gli occhi sono puntati sugli Stati Uniti. Il presidente Joeha dichiarato durante una conferenza stampa di volere sostenere la deroga