L'America di Biden e quella di Trump sulla Cina non sono così diverse (Di mercoledì 5 maggio 2021) Biden ha cambiato la politica estera americana, puntando a un contenimento proattivo di Russia e Cina. Ma più che vedere in questa strategia uno strappo rispetto a Trump, è possibile scorgere una continuità. Sicuramente, Trump era poco interessato ad esasperare il conflitto con Mosca, puntando piuttosto a riorientare la Nato dai Paesi Baltici ai Balcani verso la sponda Sud del Mediterraneo, dove incombe la minaccia terroristica. Biden è tornato ad antagonizzare con Mosca, secondo una vecchia tradizione a stelle e strisce, espressione della classica contrapposizione geopolitica fra le potenze angloamericane marittime versus la fortezza tellurica euroasiatica di Putin. Ma se la strategia di Biden verso Mosca è una novità o un ritorno al passato, non lo è verso la Cina, ...

