L' accusato di pedofilia si chiude nel silenzio

di Giovanni Chiodini Pasquale Buffardi, il sessantacinquenne castanese accusato di pedofilia, in carcere da venerdì scorso, ieri mattina non ha risposto alle domande del pubblico ministero che si era recato in carcere per l'interrogatorio di garanzia.

Boystown, 400.000 pedofili e la fine di una civiltà Il quarto uomo tedesco indagato, membro della piattaforma, è accusato tra le altre cose di aver ... Paese che registrerebbe secondo alcune fonti almeno 100 casi di pedofilia alla settimana, racconta di ...

