“La vera causa della morte”. Principe Filippo, arriva la notizia ufficiale. Il referto definitivo dei medici (Di mercoledì 5 maggio 2021) È morto a 99 anni il Principe Filippo di Edimburgo, il marito della regina Elisabetta. Si è spento nel castello di Windsor così come avrebbe voluto. I funerali si sono tenuti nella cappella di San Giorgio in forma privata e alla presenza di pochissime persone a causa della normativa anti Covid. Filippo Mountbatten era nato nel 1921, Principe di Grecia, era nipote del re di Grecia Costantino I. Si sposò con Elisabetta, futura regina d’Inghilterra nel 1947. Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché alle sue pretese sul trono greco. Si convertì dalla religione ortodossa a quella anglicana. Un matrimonio lunghissimo quello con Sua Maestà, durato 70 anni, dal quale sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. Nonno dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) È morto a 99 anni ildi Edimburgo, il maritoregina Elisabetta. Si è spento nel castello di Windsor così come avrebbe voluto. I funerali si sono tenuti nella cappella di San Giorgio in forma privata e alla presenza di pochissime persone anormativa anti Covid.Mountbatten era nato nel 1921,di Grecia, era nipote del re di Grecia Costantino I. Si sposò con Elisabetta, futura regina d’Inghilterra nel 1947.rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché alle sue pretese sul trono greco. Si convertì dalla religione ortodossa a quella anglicana. Un matrimonio lunghissimo quello con Sua Maestà, durato 70 anni, dal quale sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. Nonno dei ...

giadinagrisu : RT @tempoweb: 'La vera causa della morte' Perché è deceduto il #principefilippo #royalfamily #5maggio @giadinagrisu - tempoweb : 'La vera causa della morte' Perché è deceduto il #principefilippo #royalfamily #5maggio @giadinagrisu… - fordeborah5 : RT @UCSCEI: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che po… - A1Palmero : RT @UCSCEI: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che po… - UCSCEI : «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tr… -