La svolta di Joe Biden | sì alla sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Laera nell’aria, dopo l’aggravarsi della crisi indiana e il moltiplicarsi delle pressioni internazionali: gli Stati Uniti hanno annunciato di essere a favore delladeiper i-19, allo scopo di accelerare la produzione e la distribuzione delle dosi nel mondo. Ad annunciare il cambio di passo è stata la rappresentante Usa per il commercio Katherine Tai, che già nei giorni scorsi avevacipato la possibile apertura della Casa Bianca, dopo mesi in cui gli Stati Uniti erano rimasti saldamente dparte delle case farmaceutiche, fin dall’inizio contrarie all’ipotesi di unadelle protezioni della proprietà intellettuale. These extraordinary times and circumstances of call ...

La, annunciata da vari media Usa, tra i quali il New York Times, giunge dopo che gli Stati ... Tuttavia, il presidenteBiden, con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in ...Nelle ultime settimane si erano moltiplicate le pressioni su Biden per una. Oltre cento membri del Congresso si erano espressi a favore di una rinuncia dei monopoli. In una recente lettera ...Il presidente Joe Biden con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in Sudamerica, si è trovato sotto una crescente ...Il presidente Joe Biden con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in Sudamerica, si è trovato sotto una crescente pressione internazionale e interna a sostegno ...