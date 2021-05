La Spagna sa cos’è il fascismo. E perciò apre (Di mercoledì 5 maggio 2021) La libertà di Madrid spiegata ai borghesi italiani, piccoli, medi e grandi – ed i più borghesi sono i virologi, tutti scienza e televisione – è molto semplice. Anzi, semplicissima. Non c’entra il clima spagnolo, Greta Thunberg si metta pure l’anima in pace. Non c’entra neppure la sociologia, noiosa e prevedibile. C’entrano piuttosto la storia e la politica. La storia è semplice: in Spagna hanno avuto il fascismo al Potere, con il Caudillo Francisco Franco fino a poco più di mezzo secolo fa. Trattasi di ferita recente. Anzi, recentissima rispetto agli altri fascismi europei, quello italiano e il tedesco. Una ferita ancora aperta. Quando il cuoco di questo sito, il giornalista Nicola Porro, si è scagliato – con coraggio liberale – sui social e non solo contro un nuovo 1922 in Italia, ebbene parlava di un secolo fa. In Spagna il ricordo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 maggio 2021) La libertà di Madrid spiegata ai borghesi italiani, piccoli, medi e grandi – ed i più borghesi sono i virologi, tutti scienza e televisione – è molto semplice. Anzi, semplicissima. Non c’entra il clima spagnolo, Greta Thunberg si metta pure l’anima in pace. Non c’entra neppure la sociologia, noiosa e prevedibile. C’entrano piuttosto la storia e la politica. La storia è semplice: inhanno avuto ilal Potere, con il Caudillo Francisco Franco fino a poco più di mezzo secolo fa. Trattasi di ferita recente. Anzi, recentissima rispetto agli altri fascismi europei, quello italiano e il tedesco. Una ferita ancora aperta. Quando il cuoco di questo sito, il giornalista Nicola Porro, si è scagliato – con coraggio liberale – sui social e non solo contro un nuovo 1922 in Italia, ebbene parlava di un secolo fa. Inil ricordo ...

