La situazione degli italiani contagiati dal Covid in India. Altri 23 i connazionali positivi (Di mercoledì 5 maggio 2021) La situazione degli italiani. Sono state definite “normali” dai medici che l’hanno visitata le condizioni di Simonetta Filippini, l’italiana di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, bloccata in India insieme al marito, dove si era recata a metà aprile per ricongiungersi con la figlia adottiva. Fonti diplomatiche hanno sottolineato che la donna è stata sottoposta a tac toracica che ha dato un buon esito. Altri 23 i connazionali positivi nel Paese asiatico. Sembrano essere buone le condizioni Simonetta Filippini, l’italiana di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, bloccata in India, dove è in corso una violenta ondata della pandemia di Coronavirus. La donna, 45 anni, era arrivata a nel Paese asiatico lo scorso 15 aprile insieme al marito Enzo ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) La. Sono state definite “normali” dai medici che l’hanno visitata le condizioni di Simonetta Filippini, l’italiana di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, bloccata ininsieme al marito, dove si era recata a metà aprile per ricongiungersi con la figlia adottiva. Fonti diplomatiche hanno sottolineato che la donna è stata sottoposta a tac toracica che ha dato un buon esito.23 inel Paese asiatico. Sembrano essere buone le condizioni Simonetta Filippini, l’italiana di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, bloccata in, dove è in corso una violenta ondata della pandemia di Coronavirus. La donna, 45 anni, era arrivata a nel Paese asiatico lo scorso 15 aprile insieme al marito Enzo ...

s_franceschi : RT @AnciLiguria: Consiglio nazionale @Aliautonomie. L'ordine del giorno: 1. Elezione Presidente del Consiglio nazionale; 2. Nomina Segretar… - AnciLiguria : Consiglio nazionale @Aliautonomie. L'ordine del giorno: 1. Elezione Presidente del Consiglio nazionale; 2. Nomina S… - B_R_U_C_E__ : Ma come facciamo noi del TC a farci prendere seriamente, quando uno dei big con più follower non c'è giorno che non… - simonethetara : RT @TheRealPoci: Situazione #dogecoin vista dagli occhi degli haters: $ 0.03 “quante chiacchiere per nulla” 0.10 “la corsa è finita” 0.30 “… - FilippoZibordi : RT @LAVonlus: Ti sei perso la nostra diretta FB? Vuoi saperne di più sulla situazione degli orsi in Trentino, con @filippozibordi e @massim… -