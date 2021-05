La Serie A 2021 22 comincerà il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - Gazzetta_it : .@Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Poi mercato, stadio e sponsor - Gazzetta_it : #SerieA @Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Stipendi, ecco la scaletta - siamo_la_Roma : ?? C'è la data d'inizio del prossimo campionato! ?? La #SerieA 2021/2022 partirà il 22 agosto ?? Decisa anche la pausa… - Adnkronos : Nuova #SerieA 2021-2022, quando inizia e quando finisce: le date. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

The Italian Times

... nella riunione fissata il 5 maggio, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito del reclamo numero RG 128/CFA/2020 -PST 0008/CFA/2020 -proposto dalla Procura Federale in data 14 ...Inoltre, laA chiederà alla Figc di modificare il format del campionato Primavera 1 TIM, salendo a 18 squadre dalle attuali 16. . 5 maggioLa nuova formula prevede 40 squadre partecipanti, estromesse quelle di Serie C. Subito in campo invece 12 club di Serie A.Una nuova formula che ha l'obiettivo di valorizzare il torneo e creare da subito sfide che siano appetibili per le televisioni. Inoltre, la Serie A chiederà alla Figc di modificare il format del campi ...