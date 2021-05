La Scozia al voto e la trappola del pareggio elettorale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalle elezioni scozzesi di domani non si attende di sapere il vincitore che, senza possibilità di sorprese, sarà il Partito nazionalista scozzese (Snp) guidato da Nicola Sturgeon (che è una donna, il cui nome si pronuncia con l’accento sulla “i”). Quello che si aspetta con fibrillazione è invece il conteggio esatto dei voti, perché i “numeri” che usciranno dalle urne sono considerati predittivi delle possibilità di pretendere da Londra un referendum di indipendenza. Una consultazione sulla secessione della Scozia dal Regno Unito si è già tenuta nel 2014: vinse il “no”, con il 55 per cento. In quell’occasione si disse che gli scozzesi sarebbero stati interrogati sul tema soltanto once-in-a-generation – e quindi arrivederci tra una trentina d’anni. Ma poi, nel 2016, in un altro referendum “secessionista”, quello sulla Brexit, una stretta maggioranza dei cittadini del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalle elezioni scozzesi di domani non si attende di sapere il vincitore che, senza possibilità di sorprese, sarà il Partito nazionalista scozzese (Snp) guidato da Nicola Sturgeon (che è una donna, il cui nome si pronuncia con l’accento sulla “i”). Quello che si aspetta con fibrillazione è invece il conteggio esatto dei voti, perché i “numeri” che usciranno dalle urne sono considerati predittivi delle possibilità di pretendere da Londra un referendum di indipendenza. Una consultazione sulla secessione delladal Regno Unito si è già tenuta nel 2014: vinse il “no”, con il 55 per cento. In quell’occasione si disse che gli scozzesi sarebbero stati interrogati sul tema soltanto once-in-a-generation – e quindi arrivederci tra una trentina d’anni. Ma poi, nel 2016, in un altro referendum “secessionista”, quello sulla Brexit, una stretta maggioranza dei cittadini del ...

KremserMariana1 : Scozia al voto, sognando un nuovo referendum: le conseguenze economiche dell'indipendenza secondo Oxford Economics… - ssalerno2 : RT @AffInt: ????Giovedì #6maggio si vota in Scozia, Galles e Inghilterra: il premier Johnson è sulla graticola per una serie di rivelazioni,… - AffInt : ????Giovedì #6maggio si vota in Scozia, Galles e Inghilterra: il premier Johnson è sulla graticola per una serie di r… - zompanti_marco : RT @euronewsit: Scozia al voto. La premier Nicola Sturgeon punta alla riconferma e all'indipendenza dal Regno Unito - ZenatiDavide : Scozia, Sturgeon: domani si sceglie indipendenza o austerità di Londra: Il presidente scozzese Nicola Sturgeon lanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia voto Gb, domani la Scozia al voto, sognando l'Europa ... tra le persone che hanno votato SNP nel 2019, l'11% indica che darà il proprio voto ad Alba e il ... che potrebbero avere un impatto enorme sul futuro della Scozia. Le questioni più ovvie sono sempre ...

Scozia, Sturgeon: domani potremmo scegliere un futuro luminoso Il premier scozzese Nicola Sturgeon lancia un ultimo appello al voto dalle colonne del quotidiano The Scotsman. Domani, scrive, gli elettori dovrebbero essere in ...impegnato a costruire una Scozia ...

La Scozia al voto con il sogno dell'indipendenza AGI - Agenzia Italia La Scozia al voto e la trappola del pareggio elettorale L’Snp di Nicola Sturgeon potrà andare benissimo ma la paralisi degli indipendentismi 50-50 non si risolverà così ...

Scozzesi oggi al voto sognando di tornare in Europa? Oggi gli scozzesi vanno alla urne per scegliere il governo regionale. Sul voto pesa l’ombra della brexit – la grandissima maggioranza degli scozzesi era per il remain – e all’orizzonte resta il sogno ...

... tra le persone che hanno votato SNP nel 2019, l'11% indica che darà il proprioad Alba e il ... che potrebbero avere un impatto enorme sul futuro della. Le questioni più ovvie sono sempre ...Il premier scozzese Nicola Sturgeon lancia un ultimo appello aldalle colonne del quotidiano The Scotsman. Domani, scrive, gli elettori dovrebbero essere in ...impegnato a costruire una...L’Snp di Nicola Sturgeon potrà andare benissimo ma la paralisi degli indipendentismi 50-50 non si risolverà così ...Oggi gli scozzesi vanno alla urne per scegliere il governo regionale. Sul voto pesa l’ombra della brexit – la grandissima maggioranza degli scozzesi era per il remain – e all’orizzonte resta il sogno ...