La scienza sta creando uomo-scimmia: si è superato il limite etico? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dei ricercatori hanno creato in laboratorio degli embrioni ibridi di uomo-scimmia, ma sono molti a pensare che stavolta si sia davvero compiuto un passo di troppo. Ormai è evidente che l’umanità, sempre più priva della fede in Dio, fa di tutto per sostituirsi a lui, per inseguire il sogno di diventare essa stessa come Dio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dei ricercatori hanno creato in laboratorio degli embrioni ibridi di, ma sono molti a pensare che stavolta si sia davvero compiuto un passo di troppo. Ormai è evidente che l’umanità, sempre più priva della fede in Dio, fa di tutto per sostituirsi a lui, per inseguire il sogno di diventare essa stessa come Dio. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

