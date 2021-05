La reunion di Elio E Le Storie Tese corre sui social | “Saranno ca**i nostri?” | le prime indiscrezioni

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) UnadiE Leè nell’aria? Questo è ciò che trapela da un video pubblicato sui canalinelle ultime ore. Il termine “” fa tremare perché la band di Stefano Belisari ha chiuso i battenti nel 2018. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, invece, vediamo, Faso e Cesareo impegnati in una sessione in versione power trio. La didascalia del video viene intesa dai follower come un possibile indizio.diE Lein arrivo? Dopo il tour d’addio non sono mancate le occasioni in cui la band milanese si è riunita per eventi dal vivo e per occasioni televisive, come l’esibizione a Gli Stati Generali di Serena Dandini nel novembre 2019 in cui gli ...