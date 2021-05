La Regione promuove l'offerta culturale in tv: campagna spot con Stefano Accorsi (Di mercoledì 5 maggio 2021) ... del digitale terrestre e satellitare (Canale 4, Rete 4, La7, TgCom24, LaEffe, Real Time, Nove, DMax, Food Network, Sky Tg 24, Sky Cinema, Sky Arte, Classica, Cine 34, Premium Cinema), con ... Leggi su altarimini (Di mercoledì 5 maggio 2021) ... del digitale terrestre e satellitare (Canale 4, Rete 4, La7, TgCom24, LaEffe, Real Time, Nove, DMax, Food Network, Sky Tg 24, Sky Cinema, Sky Arte, Classica, Cine 34, Premium Cinema), con ...

Advertising

news_rimini : La Regione promuove l'offerta culturale in tv: campagna spot con Stefano Accorsi - Emilia Romagna - Turismo - H0PESTR0M : La bella Sicilia ti deve 'uscire' quando parli dei luoghi, del cibo e delle belle iniziative che promuove la region… - comunebra : RT @regionepiemonte: E' attivo fino al 30 giugno 2021 il bando della Regione Piemonte con contributi per lo sviluppo della #mobilità #soste… - Novara_e_Varese : RT @regionepiemonte: E' attivo fino al 30 giugno 2021 il bando della Regione Piemonte con contributi per lo sviluppo della #mobilità #soste… - finpiemonte : RT @regionepiemonte: E' attivo fino al 30 giugno 2021 il bando della Regione Piemonte con contributi per lo sviluppo della #mobilità #soste… -