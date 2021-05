La Rai lottizzata conviene a tutti. Ecco perché la riforma non decolla. Parla il vice presidente M5S della Vigilanza, Di Nicola: “Il mio disegno di legge fermo al Senato da luglio 2019” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Senatore Primo Di Nicola (M5S), vice presidente della Commissione di Vigilanza, che idea si è fatto della furibonda polemica nata dalle accuse di censura rivolte da Fedez ai vertici di Rai3 in merito alla partecipazione del concerto del Primo maggio? “Vediamo quali elementi aggiuntivi arriveranno dall’audizione in Vigilanza del direttore di Rai3 Di Mare. Ci sono comunque sbavature che non riguardano certamente solo la Rai”. E chi altri? “La contrattazione sui contenuti del discorso di Fedez era un affare del cantante e dell’organizzatore del concerto. In quanto acquirente dei diritti dello spettacolo, la Rai non aveva alcun titolo per parteciparvi. Se poi vogliamo Parlare pure di Fedez, fermo restando il suo diritto a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021)re Primo Di(M5S),Commissione di, che idea si è fattofuribonda polemica nata dalle accuse di censura rivolte da Fedez ai vertici di Rai3 in merito alla partecipazione del concerto del Primo maggio? “Vediamo quali elementi aggiuntivi arriveranno dall’audizione indel direttore di Rai3 Di Mare. Ci sono comunque sbavature che non riguardano certamente solo la Rai”. E chi altri? “La contrattazione sui contenuti del discorso di Fedez era un affare del cantante e dell’organizzatore del concerto. In quanto acquirente dei diritti dello spettacolo, la Rai non aveva alcun titolo per parteciparvi. Se poi vogliamore pure di Fedez,restando il suo diritto a ...

