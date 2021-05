La proposta di legge di LeU per sciogliere i gruppi fascisti e confiscarne i beni | Casapound | Forza Nuova | Veneto Fronte Skinheads a rischio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Liberi e Uguali ha presentato alla Camera unadipere partiti di carattere fascista o che propugnano la discriminazione per motivi di razzia, etnia e religione. Laprevede anche la confisca dei. LadiperAd illustrarla il primo firmatario Luca Pastorino, il collega Federico Conte in commissione Giustizia e l’avvocato ed ex parlamentare Andrea Maestri. Nel ‘pacchetto’, già incardinato in commissione Giustizia, si prevede anche la sospensione delle attività delle organizzazioni in questione e la creazione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio del web. “Si parte da norme che ci sono già. Negli ultimi ...