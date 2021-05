La Premier riapre gli stadi | ultime due giornate con i tifosi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) LaLeague, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato che nelleduedella stagione 2020/21 le partite saranno aperte e limitate aidi casa, qualora l’alleggerimento delle misure restrittive dovesse essere deciso dal Governo. Ipotranno tornare alloo a partire dal 17 maggio, con gli impianti a capacità ridotta, in attesa della decisione del Governo che non dovrebbe arrivare oltre il 10 maggio. La 37esima giornata si giocherà tra il 18 e il 19 maggio, mentre l’ultima giornata vedrà tutte le squadre in campo in contemporanea il 23 maggio. FOTO: Profilo TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : La Premier League riapre gli stadi ai tifosi di casa per le ultime due giornate ???????????????? - gadmeischia : 'Decisione opportuna, così riparte il turismo'. L'annuncio del premier Mario Draghi sull'entrata in vigore del pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier riapre

alfredopedulla.com

Dalla seconda metà di maggio l'Italiaai turisti . È questo quanto annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario ... Ilha rimarcato le regole base per i viaggiatori in ......Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale da metà maggio l'Italiai ...citati dal Guardian i nuovi casi di covid sono 380/2000 nonostante le pressioni dell'opposizione...I tifosi di casa potranno tornare allo stadio per le ultime due giornate. Attesa la comunicazione definitiva del Governo.La prossima settimana il governo tornerà a riunirsi per valutare la situazione epidemiologica e decidere quando e come allentare le restrizioni ...