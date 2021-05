LA PARTITA DEL CUORE: FEDERICA PANICUCCI SU CANALE 5 CON TANTI VIP IN CAMPO CONTRO IL CANCRO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì 25 maggio, in prima serata su CANALE 5, imperdibile appuntamento con la “La PARTITA del CUORE – 30° Edizione”, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul CANCRO onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana CanTANTI, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L’evento, condotto da FEDERICA PANICUCCI, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della PARTITA sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo CAMPO, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì 25 maggio, in prima serata su5, imperdibile appuntamento con la “Ladel– 30° Edizione”, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sulonlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Can, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L’evento, condotto da, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca dellasarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a ...

