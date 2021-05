La nuova canzone di Diodato dedicata a Roberto Baggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) La nuova canzone di Diodato s’intitola “L’uomo dietro il campione”, ed è dedicata al celebre ex calciatore italiano Roberto Baggio. Il brano farà parte del film originale Netflix “Il divin codino”, in arrivo sulla piattaforma il 26 maggio 2021. Il film racconterà la vita e la carriera del famoso giocatore. Quando sarà possibile ascoltare la nuova canzone di Diodato? Il pezzo sarà disponibile su Spotify a partire dal 14 maggio 2021. Per il film invece, occorrerà aspettare un paio di settimane in più. Marco De Angelis, produttore della pellicola, aveva già anticipato che “Un grande artista italiano” avrebbe partecipato alla composizione della colonna sonora, riferendosi proprio a Diodato. Ha aggiunto inoltre che, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladis’intitola “L’uomo dietro il campione”, ed èal celebre ex calciatore italiano. Il brano farà parte del film originale Netflix “Il divin codino”, in arrivo sulla piattaforma il 26 maggio 2021. Il film racconterà la vita e la carriera del famoso giocatore. Quando sarà possibile ascoltare ladi? Il pezzo sarà disponibile su Spotify a partire dal 14 maggio 2021. Per il film invece, occorrerà aspettare un paio di settimane in più. Marco De Angelis, produttore della pellicola, aveva già anticipato che “Un grande artista italiano” avrebbe partecipato alla composizione della colonna sonora, riferendosi proprio a. Ha aggiunto inoltre che, ...

RDS_official : 'La Vacinada': ecco la nuova geniale canzone di Checco Zalone (che invita tutti a vaccinarsi) con la grande Helen M… - AleGallagher02 : RT @farted94: Allora facciamo così dai COMPLIMENTI ALLA ROMA CHE HA PRESO JOSÉ MOURINHO, UN GRANDE ALLENATORE NEL PIENO DELLA SUA CARRIERA… - giornatacxe : mi ero scordata della nuova canzone di tedua ?????????????? - 69nectar : no è che ora non mi esce più dive into you dalla testa, cinque secondi e sono già lì a cantarla talemente assetata… - endorsknight : Quanto è carina la nuova canzone dei ra*bits vive already nella mia mente rent free -