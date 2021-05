La morte di Luana D’Orazio, i due indagati sono accusati anche di aver rimosso la protezione dal macchinario (Di mercoledì 5 maggio 2021) Spunta una nuova accusa per la titolare e l’addetto alla manutenzione dell’azienda tessile di Oste di Montemurlo, nel Pratese, dove è morta lo scorso 3 maggio, Luana D’Orazio. Secondo le indagini i due avrebbero rimosso la saracinesca protettiva al macchinario nel quale è rimasta stritolata la 22enne. Per questo, oltre che di omicidio colposo, ora i due sono accusati anche di «rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro». La titolare: «Impegno per il bimbo di Luana» «Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente e di fronte a tutto questo è difficile trovare le parole, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attraverso l’impegno per la famiglia di Luana e il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Spunta una nuova accusa per la titolare e l’addetto alla manutenzione dell’azienda tessile di Oste di Montemurlo, nel Pratese, dove è morta lo scorso 3 maggio,. Secondo le indagini i due avrebberola saracinesca protettiva alnel quale è rimasta stritolata la 22enne. Per questo, oltre che di omicidio colposo, ora i duedi «rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro». La titolare: «Impegno per il bimbo di» «Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente e di fronte a tutto questo è difficile trovare le parole, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attrso l’impegno per la famiglia die il ...

