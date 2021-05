La lunga rincorsa del Pd sul (vecchio) lavoro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un segnale sul lavoro è arrivato anche dal Pd. E già questa è una notizia se si considera che il Primo maggio, festa in ricordo delle lotte operaie, anche i dem si sono fatti fagocitare dalla polemica su Fedez invece di rilanciare una questione che nei mesi cruciali per uscire fuori dalla crisi è molto di più del dibattito, decennale e ancora senza soluzione, sul precariato. Il rinnovato dinamismo passa dal tweet che Enrico Letta ha pubblicato martedì dopo l’incontro con Mario Draghi a palazzo Chigi per elencare i titoli delle idee illustrate al premier. Tutto o quasi passa dalla decontribuzione, una ricetta già sperimentata dal Pd di Renzi e da quello di Gentiloni, ma non per questo non più valida. Anzi la rilettura che ne fa Letta per legarla al post Covid può risultare convincente e soprattutto funzionale. Ma quella del Pd sul lavoro resta una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un segnale sulè arrivato anche dal Pd. E già questa è una notizia se si considera che il Primo maggio, festa in ricordo delle lotte operaie, anche i dem si sono fatti fagocitare dalla polemica su Fedez invece di rilanciare una questione che nei mesi cruciali per uscire fuori dalla crisi è molto di più del dibattito, decennale e ancora senza soluzione, sul precariato. Il rinnovato dinamismo passa dal tweet che Enrico Letta ha pubblicato martedì dopo l’incontro con Mario Draghi a palazzo Chigi per elencare i titoli delle idee illustrate al premier. Tutto o quasi passa dalla decontribuzione, una ricetta già sperimentata dal Pd di Renzi e da quello di Gentiloni, ma non per questo non più valida. Anzi la rilettura che ne fa Letta per legarla al post Covid può risultare convincente e soprattutto funzionale. Ma quella del Pd sulresta una ...

Il City di Guardiola mai così super in Champions Pep Guardiola scrive ancora la storia. Centra la sua terza finale di Champions da allenatore e soprattutto regala la prima al Manchester City che corona così la sua lunga rincorsa ai piani nobili del calcio europeo, torna a livelli che aveva toccato solo in coppa delle Coppe mezzo secolo fa e adesso cercherà di ribaltare la storia di una città che finora è stata ...

