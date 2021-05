La leghista che dice che il covid si cura con le vitamine e viene sbugiardata in diretta tv | VIDEO (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Lega torna a sfoderare i suoi pezzi da novanta e regala un’emozionante doppietta nel giro di pochi giorni. La protagonista è sempre Francesca Donato che, solo qualche giorno fa, aveva paragonato i vicini delatori – ovvero quelli che avvisano le forze dell’ordine in caso di feste domiciliari con assembramenti – a chi faceva la spia sugli ebrei nascosti al tempo del nazi-fascismo. Questo sembrava essere l’apice dei commenti dell’europarlamentare del Carroccio, ma ieri sera ha deciso di confermare questa sua predisposizione alle figuracce ricevendo una smentita in diretta sul covid che si cura con le vitamine e gli integratori. Francesca Donato smentita in diretta da Bassetti sul covid che si cura con le vitamine Durante la puntata di Di Martedì, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Lega torna a sfoderare i suoi pezzi da novanta e regala un’emozionante doppietta nel giro di pochi giorni. La protagonista è sempre Francesca Donato che, solo qualche giorno fa, aveva paragonato i vicini delatori – ovvero quelli che avvisano le forze dell’ordine in caso di feste domiciliari con assembramenti – a chi faceva la spia sugli ebrei nascosti al tempo del nazi-fascismo. Questo sembrava essere l’apice dei commenti dell’europarlamentare del Carroccio, ma ieri sera ha deciso di confermare questa sua predisposizione alle figuracce ricevendo una smentita insulche sicon lee gli integratori. Francesca Donato smentita inda Bassetti sulche sicon leDurante la puntata di Di Martedì, ...

