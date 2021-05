La globalizzazione sarà il motore della ripartenza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Covid-19 vs. Modernità vs.? Non c’è, nel passato, un cloud comparativo, sociale ed economico, così progredito. Simile all’oggi. Impossibile prendere da esempio la pandemia spagnola durante la prima guerra mondiale. Tanto meno serve collegarsi a eventi di terrorismo internazionale, come la distruzione delle Torri Gemelle. E neppure alla crisi finanziaria globale del 2008. L’affermazione espressa nell’hashtag emozionale, riecheggiato per mesi, Nientepiù come prima, rilasciava, sottotraccia, la paura di perdere quello che c’era prima. Uno status non solo occidentale. Frutto dell’accelerazione del progresso sociale ed economico. Dentro il quale la stragrande maggioranza dei popoli convive. Con quei benefici di cui hanno giovato i Paesi in via di sviluppo favorendo, attraverso il decisivo processo civilizzatore...