La francese Dassault esulta per i Rafale all'Egitto (finanziato dalle banche francesi) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli acquisti egiziani dei Rafale della francese Dassault sono finanziati tramite un prestito garantito dallo Stato francese all'85% e concesso da 4 banche: Crédit Agricole, Société Générale, Bnp Paribas e Crédit Industriel et Commercial (Cic). L'Egitto acquisterà dalla Francia 30 caccia Rafale aggiuntivi di Dassault Aviation. Lo ha confermato il ministero della Difesa egiziano in un comunicato dopo che la notizia dell'ordine era stata anticipata ieri dal sito Disclose. L'ordine, spiega Il Cairo, segue l'acquisto nel 2015 di altri 24 Rafale e sarà finanziato da un prestito a 10 anni. Secondo Disclose, l'Egitto spenderà 3,75 miliardi di euro con pagamenti agevolati e c'è in ballo un contratto aggiuntivo di 200 milioni di euro per ...

