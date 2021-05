La foto di Will Smith in questo giardino ha fatto il giro del mondo: ecco perché (Di mercoledì 5 maggio 2021) Felpa con la zip aperta. Calzino. Ciabatte e pancetta morbida. Will Smith posta questa foto in giardino e ammetto: “La mia peggior forma fisica di sempre”. Se nominiamo Will Smith nella mente di tutti compaiono immagini pazzesche di lui, super in forma, in uno dei suoi film o nei video delle suo canzoni. Lo vediamo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Felpa con la zip aperta. Calzino. Ciabatte e pancetta morbida.posta questaine ammetto: “La mia peggior forma fisica di sempre”. Se nominiamonella mente di tutti compaiono immagini pazzesche di lui, super in forma, in uno dei suoi film o nei video delle suo canzoni. Lo vediamo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

hobinseok : anche oggi stanca di non essere la persona che gli fa queste foto will this ever end - svtcoree : keeho io taccerò su quelle foto no i will - iROSSx911 : RT @ehxib: 23° capitolo ?????? @ehxib Chi retweetta riceve la foto senza censure in DM. Who retweet will have the photo in private without ce… - federicacaladea : Posso dire? Secondo me la foto di Will Smith è già di parecchi mesi fa. Probabilmente si sta già allenando da tempo… - Andrea90724522 : RT @VanityFairIt: Di recente, sono state soprattutto le donne a liberalizzare la normalità della bellezza. Ma l'attore, ben consapevole di… -