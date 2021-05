La famiglia Ferragni protagonista di Madre Terra (Di mercoledì 5 maggio 2021) La famiglia Ferragni (quasi) al completo sarà protagonista della puntata del 6 maggio di Madre Terra, il talk-show di Vanity Fair. Il direttore della rivista, Simone Marchetti, intervisterà mamma Marina Di Guardo e le figlie Francesca e Valentina. Non ci sarà invce la più celebre di tutte, Chiara Ferragni. Da sempre molto unite e complici, le tre ospiti in vista della Festa della Mamma riveleranno al pubblico aspetti inediti del loro rapporto e si soffermeranno sui valori e sugli insegnamenti che vengono tramandati negli anni. Inoltre parleranno di cosa vuol dire nella società contemporanea essere Madre e anche figlia. Infine Francesca e Valentina spiegheranno nel dettaglio quali sono i principi più importanti che ha trasmesso loro Marina e che in futuro faranno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) La(quasi) al completo saràdella puntata del 6 maggio di, il talk-show di Vanity Fair. Il direttore della rivista, Simone Marchetti, intervisterà mamma Marina Di Guardo e le figlie Francesca e Valentina. Non ci sarà invce la più celebre di tutte, Chiara. Da sempre molto unite e complici, le tre ospiti in vista della Festa della Mamma riveleranno al pubblico aspetti inediti del loro rapporto e si soffermeranno sui valori e sugli insegnamenti che vengono tramandati negli anni. Inoltre parleranno di cosa vuol dire nella società contemporanea esseree anche figlia. Infine Francesca e Valentina spiegheranno nel dettaglio quali sono i principi più importanti che ha trasmesso loro Marina e che in futuro faranno ...

