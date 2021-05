La destra trionfa nel voto a Madrid; crolla la sinistra, scompare Podemos (e il suo leader) (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Spagna oggi c'è un'aria nuova nella politica. C'è un'alternativa alla sinistra socialista di Sanchez e all'estrema sinistra di Iglesias. Questa alternativa è la destra di Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partito Popolare che ieri ha vinto nettamente le elezioni regionali anticipate con ben 65 seggi (dei 136 totali) che occorrono per governare il Parlamento regionale della Comunità Autonoma di Madrid. La vittoria di Ayuso è stata così devastante che ha vinto in 176 città su 179 della Comunità di Madrid. Con 4 voti in più il Partito Popolare avrebbe avuto la maggioranza assoluta per governare la regione più importante di Spagna ma ha comunque conquistato più seggi rispetto a quelli dei tre partiti di sinistra messi insieme: PSOE (24), Más Madrid (24) e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Spagna oggi c'è un'aria nuova nella politica. C'è un'alternativa allasocialista di Sanchez e all'estremadi Iglesias. Questa alternativa è ladi Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partito Popolare che ieri ha vinto nettamente le elezioni regionali anticipate con ben 65 seggi (dei 136 totali) che occorrono per governare il Parlamento regionale della Comunità Autonoma di. La vittoria di Ayuso è stata così devastante che ha vinto in 176 città su 179 della Comunità di. Con 4 voti in più il Partito Popolare avrebbe avuto la maggioranza assoluta per governare la regione più importante di Spagna ma ha comunque conquistato più seggi rispetto a quelli dei tre partiti dimessi insieme: PSOE (24), Más(24) e ...

