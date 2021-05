La Coppa Italia cambia format | parteciperanno solo squadre di Serie A e B

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - GoalItalia : Rivoluzione in Coppa Italia: sarà aperta solo a squadre di Serie A e Serie B ?? L'obiettivo è valorizzare il torneo… - FMarinone : RT @TheoGroz: @Emme10_ 33 anni 5 coppe dei campioni 5 supercoppe europee 2 intercontinentali 1 mondiale per club 7 scudetti 6 supercoppe i… - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Rivoluzione Coppa Italia: sarà riservata solo a club di Serie A e B -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Un cambiamento per rendere l'evento più appetibile per le tv. Novità sono in arrivo per la. Nel corso del Consiglio di Lega che ha deciso anche le date del prossimo campionato, infatti, è stato varato anche nuovo format del torneo: parteciperanno solo 40 squadre , con inizio ...Novità in arrivo per la. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, infatti, è stato varato anche nuovo format deltorneo: parteciperanno ...Niente da fare per l'An Brescia. E' la Pro Recco infatti a vincere la Coppa Italia 2021 di pallanuoto. In finale, nella piscina comunale olimpica del parco della Favorita di Palermo, la formazione ...Varato il nuovo format della Coppa Italia: solo squadre di Serie A e Serie B, dodici della massima serie entrano già dal primo turno Nel Consiglio di Lega di oggi pomeriggio, in cui sono state ufficia ...