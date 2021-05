La Cisl Slp Catania denuncia: i dipendenti di Poste a rischio contagio, subito il vaccino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono lavoratori che hanno continuato a svolgere il proprio servizio per il paese, per la collettività. In questa lunga lista, figurano i dipendenti di Poste Italiane, che non si sono mai fermati nonostante il periodo cruciale dell’epidemia da Covid. PANORAMICA UFFICIO POSTALE ” SPORTELLO PACCHI” “I contatti con i clienti sono costanti, giornalieri – afferma Grasso Carlotta, Segretario Provinciale Slp Cisl Catania – il rischio è sempre dietro l’angolo per i 2000 lavoratori catanesi, tra cui, i portalettere, gli operatori di sportello, i consulenti, i direttori, ecc., queste sono categorie a rischio contagio. Come sindacato abbiamo sempre sollecitato d.p.i. adeguati, soluzioni per tutelare i lavoratori e clienti. Spesso ci siamo riusciti ma non bisogna abbassare ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono lavoratori che hanno continuato a svolgere il proprio servizio per il paese, per la collettività. In questa lunga lista, figurano idiItaliane, che non si sono mai fermati nonostante il periodo cruciale dell’epidemia da Covid. PANORAMICA UFFICIO POSTALE ” SPORTELLO PACCHI” “I contatti con i clienti sono costanti, giornalieri – afferma Grasso Carlotta, Segretario Provinciale Slp– ilè sempre dietro l’angolo per i 2000 lavoratori catanesi, tra cui, i portalettere, gli operatori di sportello, i consulenti, i direttori, ecc., queste sono categorie a. Come sindacato abbiamo sempre sollecitato d.p.i. adeguati, soluzioni per tutelare i lavoratori e clienti. Spesso ci siamo riusciti ma non bisogna abbassare ...

Poste Italiane: assunzioni insufficienti a Modena, mancano operatori agli sportelli Lo afferma il sindacato Slp Cisl Emilia Centrale, per il quale non è più procrastinabile un nuovo congruo piano di assunzioni di addetti della sportelleria per far fronte alle richieste degli utenti.

Poste Italiane assume ma non a Modena: in calo addetti agli sportelli Lo afferma il sindacato Slp Cisl Emilia Centrale, per il quale non è più procrastinabile un nuovo congruo piano di assunzioni di addetti della sportelleria per far fronte alle richieste degli utenti. ...

Poste Italiane: assunzioni insufficienti a Modena, mancano operatori agli sportelli Poste Italiane assume in tutta Italia, ma non a Modena, dove continuano a calare gli addetti agli sportelli. A fine 2018 si contavano oltre 350 operatori, distribuiti sui 114 uffici postali della prov ...

Lo afferma il sindacatoEmilia Centrale, per il quale non è più procrastinabile un nuovo congruo piano di assunzioni di addetti della sportelleria per far fronte alle richieste degli utenti. ...Lo afferma il sindacatoEmilia Centrale, per il quale non è più procrastinabile un nuovo congruo piano di assunzioni di addetti della sportelleria per far fronte alle richieste degli utenti. ...Ci sono lavoratori che hanno continuato a svolgere il proprio servizio per il paese, per la collettività. In questa lunga lista, figurano i dipendenti di ...Poste Italiane assume in tutta Italia, ma non a Modena, dove continuano a calare gli addetti agli sportelli. A fine 2018 si contavano oltre 350 operatori, distribuiti sui 114 uffici postali della prov ...