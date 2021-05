La Casa delle Farfalle di Bordano riapre da sabato 8 maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) sabato 8 maggio 2021 riapre la Casa delle Farfalle di Bordano, in piena sicurezza e, rispetto allo scorso anno, con un mese e mezzo di anticipo. La struttura accoglierà i primi visitatori dalle 10 del mattino e, se non ci saranno altre emergenze o decreti, rimarrà aperta ogni giorno, sempre dalle 10 alle 18, fino a metà ottobre. In sicurezza. Le modalità saranno molto simili a quelle dello scorso anno. Nei weekend è consigliabile la prenotazione (meglio se fatta via web dal sito BordanoFarfalle.it), mentre negli altri giorni non è necessario. All’interno è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro tra i gruppi familiari e disinfettarsi quando possibile le mani nelle postazioni ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 maggio 2021)ladi, in piena sicurezza e, rispetto allo scorso anno, con un mese e mezzo di anticipo. La struttura accoglierà i primi visitatori dalle 10 del mattino e, se non ci saranno altre emergenze o decreti, rimarrà aperta ogni giorno, sempre dalle 10 alle 18, fino a metà ottobre. In sicurezza. Le modalità saranno molto simili a quelle dello scorso anno. Nei weekend è consigliabile la prenotazione (meglio se fatta via web dal sito.it), mentre negli altri giorni non è necessario. All’interno è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro tra i gruppi familiari e disinfettarsi quando possibile le mani nelle postazioni ...

