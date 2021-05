La Carfagna come Salvini, vuole il Ponte sullo Stretto. Per la ministra è una grande opportunità. “È una di quelle grandi opere che cambiano un Paese” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Nella mia visione il Ponte sullo Stretto è una priorità. Può essere fatto con risorse nazionali e presto la relazione del Comitato appositamente insediato ci dirà anche quale modello è preferibile. Ma non facciamo gli ingenui: il Ponte è una di quelle grandi opere che cambiano un Paese”. È quanto ha detto a Repubblica Palermo la ministra per il Sud, Mara Carfagna, a proposito del progetto del Ponte sullo Stretto. “Serve un accordo politico forte per arrivare fino in fondo. L’opera – ha detto ancora la Carfagna parlando del Ponte sullo Stretto – non è una bandierina politica di questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Nella mia visione ilè una priorità. Può essere fatto con risorse nazionali e presto la relazione del Comitato appositamente insediato ci dirà anche quale modello è preferibile. Ma non facciamo gli ingenui: ilè una dicheun”. È quanto ha detto a Repubblica Palermo laper il Sud, Mara, a proposito del progetto del. “Serve un accordo politico forte per arrivare fino in fondo. L’opera – ha detto ancora laparlando del– non è una bandierina politica di questo ...

mara_carfagna : Le ultime operazioni #antimafia e #antindrangheta dimostrano vigilanza e capacità di intervento di forze dell’ordin… - nino_giovanni : @mara_carfagna I soldi 'nazionali' secondo te, chi li mette? Finora come partito, dal ventennio scorso, avete spala… - stregaira : @mara_carfagna Puntuale come un orologio svizzero. Con il ritorno dei neoliberisti vengono ridotti i soldi all'ecob… - Lacasespoglia : @mariasamsara01 @mara_carfagna Non lo so. Credo che non le importi. Perché loro sono loro e noi...con quel che se… - _854569266004 : @Lucrezi97533276 @mara_carfagna Come ha costruito la frase la Carfagna non sa'neanche di cosa parla ! Mentecatta e… -