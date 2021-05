La Camera Penale Militare entra tra le associazioni forensi specialistiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Il Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 368 (19.03-16.04 2021) ha iscritto la Camera Penale Militare nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11.04.2013 n. 1 (elenco visionabile su www.consiglionazionaleforense.it). L’avvocato Saveria Mobrici (foto), presidente della Camera Penale Militare afferma che “la tenacia e la profonda passione ha segnato ogni passo che si sta realizzando e che stiamo muovendo assieme al Direttivo e ai soci, per la tutela giurisdizionale, scendendo in campo, con l’avvocato sempre al centro nell’interesse primario di ogni cittadino. Sono orgogliosa e sono ancor più determinata per tutti i traguardi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Il Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 368 (19.03-16.04 2021) ha iscritto lanell’elenco dellemaggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11.04.2013 n. 1 (elenco visionabile su www.consiglionazionaleforense.it). L’avvocato Saveria Mobrici (foto), presidente dellaafferma che “la tenacia e la profonda passione ha segnato ogni passo che si sta realizzando e che stiamo muovendo assieme al Direttivo e ai soci, per la tutela giurisdizionale, scendendo in campo, con l’avvocato sempre al centro nell’interesse primario di ogni cittadino. Sono orgogliosa e sono ancor più determinata per tutti i traguardi ...

